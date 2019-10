Lega Calcio a 8, lunedì Totti torna in campo e sfida la Roma

Continua l’avventura nel calcio a 8 di Francesco Totti. Dopo aver preso parte alla prima giornata della Serie A1 contro l’Atletico Winspeare, l’ex capitano giallorosso scenderà nuovamente in campo nella gara valida per la terza giornata e la partita avrà un sapore sicuramente speciale. Giocherà contro la Roma C8 nel match in programma lunedì 14 ottobre alle 21. Mister Cancellieri, però, potrà contare anche su altri ex importanti come Mirko Vucinic e Alberto Aquilani. Di contro ci saranno avversari importanti: Cristian Zaccardo e Di Michele su tutti.