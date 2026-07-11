Nicolò Tresoldi vuole la Roma e al momento attende solamente le mosse dei giallorossi. L'attaccante, individuato dai giallorossi come vice-Malen, ha molto mercato ma è convinto del progetto di Gasperini e ha già parlato anche con Pisilli. Come riporta Sportitalia, l'operazione che porterebbe il centravanti del Brugge a Trigoria è slegata dalla (possibile) cessione di Artem Dovbyk - che al momento non ha ancora trovato una nuova destinazione. I giallorossi potrebbero agire anche senza salutare l'ucraino anche se la valutazione di Tresoldi è elevata si aggira attorno ai 25-30 milioni di euro. Nel corso della prossima settimana è attesa un'accelerata nella trattativa.