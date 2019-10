Sampdoria-Roma, info biglietti: settore ospiti a 35 euro

Il campionato della Roma riprenderà in trasferta contro la Sampdoria e la società giallorossa comunica che dalle ore 9:30 di venerdì 11 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti riservati ai tifosi giallorossi per la sfida in casa della Sampdoria.

Il match, valido per l’ottava giornata di Serie A, si disputerà allo stadio Luigi Ferraris domenica 20 ottobre alle ore 15:00.

MODALITA’ DI VENDITA

Vendita dei tagliandi senza limitazioni di residenza o possesso di Fidelity Card.

DATE DI VENDITA:

Dalle ore 9:30 di venerdì 11 alle ore 19:00 di sabato 19 ottobre.

PREZZO BIGLIETTI

Settore Ospiti: € 35 + diritti di prevendita

PUNTI VENDITA ABILITATI

Punti vendita della rete Calcio Ospiti Ticketone abilitati sul territorio nazionale. Clicca qui per l’elenco.

RACCOMANDAZIONI

Si ricorda che, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di ordine pubblico, i biglietti del settore riservato agli ospiti non possono essere venduti il giorno della partita, ed è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi a Genova per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso per quel settore con le modalità sopra descritte. ulteriori informazioni sulla gara sono reperibili sul sito: www.sampdoria.it.