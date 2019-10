Raggi: “Giusto il Daspo per chi ha insultato Jesus. A Roma non c’è spazio per il razzismo”

Di oggi la notizia che l’uomo che ha insultato Juan Jesus a fine settembre sul suo profilo Instagram con frasi razziste e discriminatorie, è stato daspato per tre anni. Tanti sono stati i messaggi di supporto al giocatore brasiliano e anche la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, attraverso il proprio profilo Twitter ha commentato la vicenda: “Bene la denuncia e il Daspo per 3 anni all’autore dei commenti razzisti contro Jesus. A Roma non c’è spazio per l’odio razziale e discriminazioni”.