Roma, rottura del crociato per Zappacosta: da domani la riabilitazione. Florenzi, Cagliari a rischio

Neanche il tempo di metabolizzare il risultato della trasferta di Graz contro il Wolfsberger, che la Roma ha dovuto subire ancora un colpo doloroso a livello di infortuni. Durante il corso dell’allenamento mattutino si è fermato infatti Davide Zappacosta: prima il timore, gli esami strumentali e poi la triste diagnosi. Il difensore ha riportato infatti la rottura del legamento crociato e, dopo l’operazione di oggi perfettamente riuscita a Villa Stuart, inizierà domani il percorso riabilitativo a Trigoria. E’ l’ennesima problematica al ginocchio dell’era americana, un bilancio pesante e preoccupante che ha caratterizzato la gestione societaria a stelle e strisce sin dai primi anni. Tanti i messaggi di vicinanza per Zappacosta, arrivati dalla Roma stessa, da altre società come l’Inter e dall’ex compagno di squadra ai tempi del Chelsea, Alvaro Morata: “Sono sicuro che tornerai più forte di prima. Ti voglio bene amico mio. Un abbraccio“.

QUATTRO MORI – Continua così l’emergenza per Fonseca sul reparto esterni. Il tecnico lusitano parlerà domani alle 13.30 per presentare la sfida con il Cagliari, partita in cui è ancora in dubbio la presenza di capitano Alessandro Florenzi, che per precauzione oggi è rimasto a riposo rinunciando anche alla presenza al Romics. Tornerà sicuramente a guidare l’attacco Edin Dzeko: dopo la parentesi Kalinic, felice per l’impiego ma tra i più deludenti della trasferta di Graz, il gigante bosniaco sarà nuovamente in trincea per offrire la solita dose di personalità e gol. Quei gol che nel bilancio calcistico giallorosso incidono in maniera decisiva.

NAZIONALI – Dopo il match interno con i sardi, che nel frattempo proseguono la preparazione in vista di domenica, sarà pausa di riflessione per la Roma, che perderà molti giocatori a causa degli impegni delle Nazionali. Con Pellegrini che rimarrà nella Capitale per proseguire il recupero dal problema fisico, saranno cinque i giallorossi che Mancini ha scelto per le sfide contro Grecia e Lichtenstein. Torna Zaniolo, lasciato a riposo dal ct azzurro dopo le intemperanze nell’Europeo Under 21. Chiamata anche per Pau Lopez, che si giocherà il posto da numero uno titolare della Spagna con Kepa e De Gea.