Roma, confermata la rottura del legamento crociato per Zappacosta

In casa Roma continuano ad arrivare brutte notizie. Dopo i forfait di Pellegrini e Mkhitaryan, questa volta tocca nuovamente a Davide Zappacosta che era rientrato contro il Wolfsberger da un guaio muscolare accusato prima del derby. Problema al ginocchio destro durante l’allenamento di questa mattina per l’esterno arrivato dal Chelsea in estate. Gli esami hanno svolti a Villa Stuart hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. “Al calciatore va la vicinanza del Club, assieme all’augurio di pronta guarigione”, scrive il club su Twitter.