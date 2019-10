Florenzi influenzato: è a rischio per il Cagliari

Smalling e Pau Lopez stanno bene, mentre Florenzi è a rischio per il Cagliari. All’indomani del pareggio con il Wolfsberger, Fonseca, che oggi alle 11 dirigerà il primo dei due soli allenamenti prima della sfida con gli ex Olsen, Nainggolan e Luca Pellegrini, deve fare la conta dei giocatori disponibili per l’ultima partita prima della sosta. Il portiere è rimasto a riposo in Europa League per il leggero risentimento muscolare avvertito nei minuti finali della gara con il Lecce, ma domenica tornerà regolarmente a difendere i pali. Tutto ok anche per il centrale, a cui è stata risparmiata la terza partita consecutiva in otto giorni ed è stato mandato in tribuna. Secondo “Il Tempo”, saranno invece da valutare le condizioni di Florenzi, costretto al forfait all’ultimo minuto per un pesante attacco influenzale (ha lasciato lo stadio di Graz visibilmente sofferente). Sulla via del recupero Under e Perotti: il turco è atteso in gruppo tra una decina di giorni e punta la Sampdoria.