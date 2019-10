Trigoria, domani alle 13.30 la conferenza stampa di Fonseca

Domenica alle 15.00 allo stadio Olimpico si chiude il tour de force giallorosso con sette partite in ventuno giorni. Nella Capitale arriva un Cagliari in forma e pronto a dire la sua grazie anche alle prestazioni dell’ex di turno Nainggolan. La squadra di Fonseca rientra con un pari dalla trasferta europea dopo aver cambiato otto elementi rispetto alla formazione che ha battuto il Lecce. Contro il club sardo torneranno Dzeko e Kolarov e domani alle 13.30 parlerà in conferenza stampa il mister portoghese per presentare il match.