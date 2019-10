Zappacosta, il messaggio di Morata: “Tornerai più forte di prima amico mio” – FOTO

Dopo il grave infortunio di Zappacosta, tanti sono stati i messaggi di vicinanza per l’esterno della Roma. Uno di questi è arrivato dall’ex compagno ai tempi del Chelsea Alvaro Morata, che su Instagram si è espresso così: “Caro Davide, so quello che stai passando, non sai quanto mi dispiace.. davvero di cuore…tanto come se fosse successo a me, sopratutto perché ho visto poche persone con la voglia e la determinazione che tu hai! sono sicuro che tornerai più forte di prima. Ti voglio bene amico mio. Un abbraccio“.