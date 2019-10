Roma e la maledizione crociato nell’era americana: 12 rotture su 19 hanno colpito i terzini

“Al peggio non c’è mai fine” è quello che devono aver pensato a Trigoria quando questa mattina si è fermato in allenamento Davide Zappacosta. Di corsa a Villa Stuart per i controlli e la speranza che al ginocchio destro potesse essere solo una semplice distorsione. Gli accertamenti, però, hanno messo la Roma di fronte alla cruda realtà: per l’ex Chelsea si tratta di rottura del legamento crociato anteriore. Insomma, che siano guai muscolari o di tipo traumatico poco cambia, gli infortuni restano una vera e propria piaga nella Capitale. Una concentrazione tale da portare più volte a rivoluzionare staff sanitario, atletico e a ristrutturare il centro d’allenamento.

MALEDIZIONE – Nulla di tutto questo, però, è bastato a fermare questo problema. Zappacosta, infatti, è il 19° calciatore della Roma americana a rompersi il crociato. Praticamente per una media di quasi due a stagione dall’insediamento della proprietà a stelle e strisce. A far rabbrividire è anche il dato che vede i terzini come i più colpiti da questo infortunio (12 su 19). Da Dodò a Nura, passando per Mario Rui, Florenzi, Emerson Palmieri, Luca Pellegrini, Karsdorp, Calafiori, Bouah e in ultimo proprio l’ex Chelsea. Per alcuni di loro il calvario è stato anche doppio, vedi il numero 24, nonché attuale capitano, giallorosso o per Kevin Strootman. Insomma a Trigoria non sembrano proprio trovar pace.

Lista giocatori infortunati al crociato nell’era americana