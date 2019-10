Italia, cinque i giallorossi convocati. Ritorna anche Zaniolo – FOTO

Uscita la lista dei convocati del ct Mancini per le sfide dell’Italia contro Grecia e Liechtenstein. Sono cinque i giocatori della Roma scelti dal commissario tecnico: Florenzi, Spinazzola, Mancini, Cristante e Zaniolo. Il giovane giallorosso tornerà così a far parte della spedizione azzurra dopo il turno di stop imposto da Mancini in seguito agli episodi dell’ultimo Europeo Under 21. Sarà una occasione importante per i calciatori di Fonseca, dal momento che la prima sfida in programma, quella contro la Grecia, si disputerà nello Stadio Olimpico.