Olanda U21, Kluivert convocato per le gare con Portogallo e Norvegia

Justin Kluivert, dopo l’ultima sosta per le Nazionali con la squadra maggiore, torna tra i convocati dell’Olanda U21. La federazione ha reso da poco nota la lista dei calciatori e tra questi figura l’esterno giallorosso che tanto spazio sta trovando con Fonseca. In programma ci sono le gare per le qualificazioni ai prossimi Europei contro Portogallo e Norvegia. La prima si giocherà venerdì 11 ottobre alle 18.30, mentre il secondo test è in programma il 15 dello stesso mese.