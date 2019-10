Spagna, Pau Lopez convocato per le sfide con Norvegia e Svezia

Il ct della nazionale spagnola Moreno ha stilato la lista dei convocati in vista dei prossimi match internazionali. Presente nella lista anche il portiere della Roma Pau Lopez, che raggiungerà il ritiro con i suoi connazionali dopo la settima giornata di Serie A (domenica alle 15 contro il Cagliari). Il numero 13 giallorosso sarà a disposizione del tecnico spagnolo per le sfide contro la Norvegia e la Svezia, incontri di qualificazione per gli Europei 2020 rispettivamente in programma il 12 e 15 ottobre (ore 20.45).