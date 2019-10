Roma, intervento riuscito per Zappacosta. Da domani la riabilitazione – COMUNICATO

L’infortunio, gli esami di rito, la diagnosi e infine l’intervento. Proprio in queste a Villa Stuart è stata eseguita l’operazione per Davide Zappacosta, in seguito alla rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il difensore giallorosso proseguirà poi il percorso riabilitativo tra le mura di Trigoria, continuando nella Capitale l’iter di recupero. Niente rientro a Londra infatti, visto che l’accordo tra blues e giallorossi prevedeva infatti un ritorno al Chelsea dell’esterno soltanto in presenza di condizioni eccezionali per la societa di Abramovich.

INTERVENTO – Operazione eseguita con successo dall’equipe del Professor Mariani, con la Roma che ha pubblicato sul suo sito ufficiale l’aggiornamento: “Il Club informa che Zappacosta è stato sottoposto nel pomeriggio a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento, effettuato dal Prof. Mariani a Villa Stuart, è tecnicamente riuscito e il calciatore inizierà la riabilitazione già da domani“.