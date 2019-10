Kalinic: “Bello iniziare una partita sette mesi dopo l’ultima, ora concentrati su domenica” – FOTO

Nikola Kalinic aveva giocato due spezzoni di partita fino a ieri che ha disputato la sua prima gara da titolare con la Roma dopo esser arrivato nella Capitale in prestito negli ultimi giorni di mercato dall’Atletico Madrid. Contro il Wolfsberger finisce 1-1 e l’attaccante croato è soddisfatto a metà. “È stato bello iniziare una partita dopo 7 mesi, anche se il punteggio non è soddisfacente. Ora siamo concentrati sulla domenica” scrive su Instagram. Appuntamento dunque al match con il Cagliari che anticipa la sosta per le Nazionali.