Trigoria, scarico per chi ha giocato ieri: Florenzi assente per attacco febbrile

La Roma torna dall’Austria con un pareggio che accontenta Fonseca visto l’ampio turnover rispetto all’ultima partita di campionato. Domenica torna la Serie A e all’Olimpico arriva il Cagliari degli ex Nainggolan e Luca Pellegrini. Alle 11 i giallorossi hanno ripreso gli allenamenti a Trigoria dopo essere tornati stanotte da Graz: assente Florenzi, che ieri era in tribuna per una violenta sindrome influenzale e oggi è rimasto a casa. Ci saranno regolarmente Pau Lopez e Smalling.

INDISPONIBILI

Diego Perotti: lesione miotendinea al retto femorale sinistro, out 2 mesi.

Cengiz Under: infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra, out 5 settimane.

Lorenzo Pellegrini: frattura al quinto metatarso del piede destro, out 2 mesi.

Mert Cetin: sindrome influenzale, stop da definire.

Henrikh Mkhitaryan: lesione tendinea all’adduttore, out 3 settimane.

Alessandro Florenzi: sindrome influenzale, in dubbio con il Cagliari.

CRONACA ALLENAMENTO

Dopo il rientro dall’Austria, la Roma è tornata alle 11 a Trigoria: squadra divisa come di consueto tra chi ha giocato ieri (che svolge lavoro di scarico) e resto della squadra. Florenzi a casa per attacco febbrile, mentre fanno lavoro a parte Perotti, Cetin, Under e Pellegrini.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro il Cagliari tra i pali torna Pau Lopez e in difesa Smalling. A sinistra Kolarov dopo il turno di riposo in Europa, a destra Zappacosta, visto che Spinazzola si può spostare in avanti se Florenzi sarà indisponibile. Veretout si riprende un posto in mediana al fianco di Cristante, mentre davanti c’è Dzeko: alle sue spalle anche Zaniolo e Kluivert.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Zaniolo, Spinazzola; Dzeko.