Wolfsberger-Roma, le pagelle dei quotidiani: Kalinic è smarrito, Pastore non pervenuto

La Roma-bis non va oltre l’1-1 con il Wolfsberger in Austria e resta in testa al proprio girone di Europa League. Per la trasferta Fonseca cambia otto giocatori rispetto alla partita di Lecce ma le risposte non sono confortanti: promosso Mirante, che salva il risultato più volte prima di capitolare sul sinistro di Liendl. In difesa il più positivo è Santon, mentre Spinazzola segna ma poi sbaglia tantissimo. Zaniolo può sorridere: tanti strappi e in un paio di occasioni vicino al gol, mentre Pastore e Kluivert toccano tanti palloni ma ne sbagliano altrettanti. Kalinic rispetto a Dzeko è tutta un’altra cosa.

Le pagelle dei quotidiani

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Mirante 7; Santon 5,5, Mancini 5,5, Fazio 5, Spinazzola 5,5 (80′ Kolarov 6); Diawara 5,5, Cristante 5 (82′ Veretout ng); Zaniolo 6, Pastore 4,5 (78′ Antonucci 6), Kluivert 5; Kalinic 5,5. All.: Fonseca 5

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Mirante 6,5; Santon 6,5, Mancini 6, Fazio 6,5, Spinazzola 5,5 (80′ Kolarov ng); Diawara 6,5, Cristante 5,5 (82′ Veretout ng); Zaniolo 6,5, Pastore 5,5 (78′ Antonucci 6), Kluivert 5,5; Kalinic 5. All.: Fonseca 6

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A. Pugliese)

Mirante 6,5; Santon 6,5, Mancini 6, Fazio 6, Spinazzola 5,5 (80′ Kolarov ng); Diawara 6, Cristante 5,5 (82′ Veretout ng); Kluivert 6, Pastore 6 (77′ Antonucci ng), Zaniolo 6,5; Kalinic 5. All.: Fonseca 6

IL CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Mirante 6,5; Santon 6,5, Mancini 6, Fazio 5,5, Spinazzola 5,5 (80′ Kolarov ng); Diawara 6, Cristante 5,5 (82′ Veretout ng); Kluivert 5,5, Pastore 5 (77′ Antonucci ng), Zaniolo 6,5; Kalinic 4,5. All.: Fonseca 5,5

LA REPUBBLICA

Mirante 6; Santon 6, Mancini 5,5, Fazio 5,5, Spinazzola 5,5 (80′ Kolarov ng); Diawara 6, Cristante 5 (82′ Veretout ng); Kluivert 5,5, Pastore 5 (77′ Antonucci ng), Zaniolo 6; Kalinic 4,5. All.: Fonseca 5,5

IL TEMPO

Mirante 6; Santon 6, Mancini 6, Fazio 6, Spinazzola 6 (80′ Kolarov ng); Diawara 6,5, Cristante 4,5 (82′ Veretout ng); Kluivert 5,5, Pastore 5 (77′ Antonucci ng), Zaniolo 6; Kalinic 4,5. All.: Fonseca 6