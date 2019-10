Cagliari, sedutata tattica in vista della Roma: individuale per Klavan e Faragò

Se la Roma riprende oggi ad allenarsi in vista della sfida di domenica contro il Cagliari, lo stesso non si può dire della squadra di Maran che risponde della settimana lunga per preparare l’impegno con i giallorossi. Come riporta il sito del club sardo, oggi il gruppo si è esercitato ad Assemini. Dopo un circuito di tecnica e agilità, il tecnico ha lavorato sulla tattica, con esercitazioni offensive e difensive. Per chiudere cross e tiri in porta. Lavoro individuale per Klavan, Faragò e Lykogiannis. Out Oliva e Pinna.