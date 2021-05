Mourinho-Roma, prime mosse tra mercato e staff. Fonseca: “Giusto andar via ora”

Ma Ibanez assicura: "Non giochiamo già per lo Special One". Sul mercato si sogna Isco, piace Matic. Slittano le visite di Zaniolo, Pau Lopez intanto si opererà in Italia.

Iacopo Erba

Mourinho-Roma, è già mercato: sogno Isco, piace Matic

Roma, Fonseca: "Darò tutto fino alla fine". Recuperato Pedro