Mourinho, nello staff può arrivare Samuel. E si sogna Totti o De Rossi

Mourinho vorrebbe circondarsi di persone che conoscano l'ambiente come l'argentino. Al momento, invece, la società non avrebbe nei piani un ritorno dei due ex capitani

Jose Mourinho già al lavoro per costruire la sua Roma, magari con qualche ex di lusso. A partire dallo staff che porterà a Trigoria tra qualche settimana, dopo la fine della stagione con Paulo Fonseca. Prima dei giocatori, il portoghese comporrà il team che lavorerà insieme a lui a stretto contatto: come riporta 'La Gazzetta dello Sport', infatti, a Mourinho piace farsi affiancare da uno che conosca l'ambiente (in stile Beppe Baresi) e in questo senso si fa il nome di Walter Adrian Samuel. Lo Special One conosce bene l'argentino, protagonista del Triplete interista nel 2010 ma anche campione d'Italia con la Roma nel 2001. Qualcuno, invece, sogna addirittura Totti o Daniele De Rossi, ma al momento il loro ritorno in giallorosso non sembra nei piani del club. Con Mourinho arriveranno certamente il preparatore Carlos Lalin e il match analyst Giovanni Cerra, romano e romanista.