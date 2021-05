Mourinho fa volare ancora la Roma in Borsa: ora il club vale 64 milioni in più

Dopo il più 21% di ieri, le azioni oggi sono arrivate a un prezzo di vendita di 0,365 con un nuovo rialzo di almeno il 15%

La Roma continua a volare in Borsa. Ieri il titolo del club giallorosso ha concluso con un rialzo del 21% dopo la notizia ufficiale dell'arrivo di José Mourinho come nuovo allenatore a partire dalla prossima stagione. L'effetto dello Special One però non si è esaurito alla portata social e web, che hanno fatto registrare una vera e propria impennata per la Roma. Anche oggi, infatti, le azioni sono arrivate a un prezzo di vendita di 0,365 con un rialzo di almeno il 15%. La capitalizzazione di mercato - spiega 'Calcio e Finanza' - è così pari a 229,5 milioni di euro, altri 30 milioni in più rispetto alla chiusura di ieri e quindi in totale ben 64in più rispetto all'ultima chiusura prima dell'annuncio di Mourinho.