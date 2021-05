Zaniolo, la visita da Fink slitta ancora. Ma con Mourinho tornerà a sorridere

Il controllo di questa settimana è stato spostato. Ma l'euforia per l'arrivo del nuovo tecnico (che lo voleva al Tottenham) ha coinvolto anche lui

Alla fine ciò che conta è che quelle strade si siano incrociate. Per fortuna per i tifosi della Roma , lo faranno in giallorosso. Perché non è un segreto che José Mourinho abbia chiesto con insistenza alla dirigenza del Tottenham di fare uno sforzo per portare in Inghilterra il baby fenomeno giallorosso, prima del doppio infortunio. Un'operazione solo abbozzata ma mai andata a buon fine, sia per volontà della Roma che quella di Nicolò. La notizia del suo arrivo e l'euforia generale ha coinvolto anche Zaniolo, com'è ovvio che sia. Anche per questo, a maggior ragione che la Roma sembra aver abbandonato ogni velleità di fine stagione, il suo recupero diventa ancora più determinante. Nessuno vuole sbagliare, perché la prossima stagione il club sogna in grande e per farlo ha bisogno del miglior Zaniolo .

La visita che era in programma questa settimana in Austria dal dottor Fink, il chirurgo che l'ha operato la seconda volta al ginocchio, è slittata ancora. Probabilmente alla prossima settimana, ma il monitoraggio è quotidiano e anche gli aggiornamenti a Fink. Zaniolo sta continuando ad allenarsi tra Trigoria con lo staff medico giallorosso e sul suo terrazzo della casa al Torrino con alcune mini sessioni per non lasciare nulla al caso. Cinque giorni fa la visita a Villa Stuart ha certificato che entrambe le ginocchia ormai sono nelle stesse condizioni: quello operato qualche settimana prima aveva circa il 10% in meno di forza rispetto a quello "sano", così lui e lo staff avevano rallentato leggermente i ritmi in più in via precauzionale. A questo punto difficile, se non impossibile, che torni in campo entro la fine della stagione. Magari solo una passerella o una convocazione premio. Ma con l'annuncio di Mourinho, tutti non vedono l'ora di ricominciare la stagione. E Zaniolo più di tutti.