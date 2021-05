Fonseca: “Difficile battere 4-0 il Manchester, ma io ci credo” – LIVE

Il tecnico portoghese presenta la gara di ritorno della semifinale di Europa League

Paulo Fonseca interviene in conferenza stampa per presentare la gara contro il Manchester United . Il tecnico portoghese, alla sua prima uscita dopo l'annuncio del suo addio alla Roma al termine della stagione, parlerà alle ore 14.30.

Prima il comunicato sul suo addio, poi l'annuncio di Mourinho. Come sta vivendo il momento? Che giudizio da del prossimo allenatore? Per me la professionalità è un valore sacro. Sto bene, sto qui esattamente come il mio primo giorno: motivato e volenteroso di fare il meglio per la Roma fino all'ultimo. Mourinho è un grande allenatore, farà un grande lavoro.