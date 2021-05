Mourinho, caso diritti d’immagine: il suo brand in mano al Chelsea fino al 2025

Roma e Blues potrebbero raggiungere un accordo, ma intanto è il club londinese ad avere il brand dello Special One

José Mourinho sarà il prossimo tecnico della Roma, ma i suoi diritti d'immagine resteranno di proprietà del Chelsea fino al 2025. Lo Special One, infatti, nel lontano 2005 ha ceduto il suo marchio al club londinese e proprio per questo motivo, nonostante non alleni più i Blues, il Chelsea potrebbe ancora oggi sfruttare il suo nome per marketing e merchandising. Come riporta "Calcio e Finanza", la registrazione scadrà fra quattro anni: nel frattempo la Roma e il club di Abramovich potrebbero raggiungere comunque un accordo. Al momento, il Chelsea detiene i diritti del brand Mourinho per svariati prodotti: dall'acqua di colonia ai portachiavi, da borsoni a scarpe e t-shirt, dai cappelli ai cartoni animati. La gestione dei diritti d'immagine di Mou da parte del Chelsea, inoltre, fu una delle cause che rallentarono la trattativa - poi andata a buon fine - tra il tecnico portoghese e il Manchester United nel 2016.