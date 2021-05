Mourinho alla Roma, Amendola: “Già lo vedo assaggiare la cacio e pepe”

"Una tifoseria come la nostra con uno come lui può vivere cose pazzesche, comprese delusioni terribili. Può farci impazzire o morire, è la nostra storia"

Il giorno dopo Mourinho com’è? Ci stiamo abituando, noto che l’entusiasmo di ieri è accompagnato dai piedi per terra: Non scenderà in campo lui. Credo sia garanzia di buoni arrivi sul mercato, ma i giocatori servono: veniamo da un anno disastroso. Spero che molto non facciano parte del progetto, mi auguro di non vedere Pedro, Dzeko e Mkhitaryan titolari. C’è da riformare un’ossatura e da ricostruire. E’ vero che con Mourinho risorgono giocatori che vengono da anni difficili, chi rientrerà potrebbero avere nuovo spazio.

Cosa hai pensato la prima volta che hai sentito di Mourinho? Credevo non fosse vero, poi mi sono reso conto che non era un pesce d’aprile. Il suo arrivo vuol dire tanto, in primis che la presidenza è molto capace. Dare la notizia in questo momento lenisce i dolori dell’ultimo periodo e da un segnale alla tifoseria e alla squadra in vista del derby. Io sono certo che i giocatori si sentano molto osservati ed è giusto così. Siamo talmente abituati a debacle e figuracce che non ce la prendiamo neanche più, i calciatori devono avere un po’ di amor proprio. Non è accettabile incassare 5 gol in un tempo, sarebbe come se io andassi a lavorare senza imparare a memoria le battute. La loro è stata una mancanza di rispetto per i tifosi, l’arrivo di Mourinho sia per loro uno sprone a far bene il loro mestiere. Non mi interessa di infortuni e altre giustificazioni. Lo Special One metterà il pepe nel posto giusto.