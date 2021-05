La senatrice Binetti: “Mourinho in fase calante, vediamo se meriterà la Roma”

La politica sullo Special One: "Il club giallorosso gli ha dato la possibilità della vita. Meglio di Fonseca? Non è che ci volesse molto..."

La senatrice Paola Binetti, tifosa giallorossa, è intervenuta a "Un giorno da Pecora", in onda su Rai Radio 1, dove ha parlato anche dell'arrivo alla Roma di José Mourinho. Queste le sue dichiarazioni: "Vediamo se Mourinho meriterà una squadra come la Roma, dovremo capire se con lui i giallorossi manterranno un livello alto per tutto il campionato. Andiamo a vedere i risultati, i fatti prima di esprimere i giudizi. Ultimamente non è che il portoghese venga da chissà quali vittorie, anche lui ha bisogno di rifarsi una faccia e meritare un posto significativo nell'olimpo del calcio. La Roma dà a Mourinho la possibilità della vita, deve dimostrare di cosa è capace perché è in una fase calante della carriera". Mourinho è il Draghi della Roma? No, Mou fa spettacolo sempre e comunque. Meglio di Fonseca? Beh, non è che ci volesse molto...".