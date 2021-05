Pau Lopez, salta l’operazione in Svizzera. L’intervento alla spalla sarà in Italia

Stagione finita per lo spagnolo, che contro il Manchester United ha riportato una lussazione dell'arto

Pau Lopez si opererà. Ma non in Svizzera, come si credeva in questi giorni, bensì in Italia, probabilmente a Roma. Il portiere spagnolo nella sfida di andata con il Manchester United ha riportato una lussazione alla spalla che necessita di un intervento chirurgico e verrà svolto nel fine settimana. Stagione finita, dunque, per l’ex Real Betis, che nelle ultime partite sembrava stesse ritrovando il piglio giusto. Con l'arrivo di Mourinho come prossimo allenatore della Roma, il futuro di Pau Lopez è ancora incerto, anche se è probabile che possa lasciare la Capitale. Insieme a lui dovrebbero salutare anche Antonio Mirante e Daniel Fuzato, quest'ultimo forse in prestito. In entrata i nomi caldi sono quelli di Gollini e Musso, anche se nelle ultime ore sembra essere favoritoSilvestri del Verona.