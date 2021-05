Prima settimana a Coverciano per gli allievi del corso UEFA B/A: c’è De Rossi

Assieme a DDR anche gli ex romanisti Pizarro, Balzaretti e Curci

Prima settimana in presenza per gli allievi del corso UEFA B/A. Gli aspiranti allenatori, dopo le lezioni in webcam, sono arrivati per la prima volta nell'aula di Coverciano: tra questi c'è anche Daniele De Rossi, già collaboratore del ct Roberto Mancini in Nazionale. Con lui diverse conoscenze del campionato italiano: da Del Piero e Vieri ad Abate e Montolivo, passando per Matri e Pazzini. Oltre a DDR ci sono gli ex romanisti David Pizarro, Federico Balzaretti e Gianluca Curci. Una volta ottenuta la qualifica, i corsisti potranno guidare tutte le formazioni giovanili, le squadre femminili e le prime squadre fino alla Serie C. Potranno però essere tesserati come allenatori in seconda in Serie A e B.