Trigoria, rifinitura prima di Roma-Manchester: ok Pedro, Diawara si ferma ancora

I giallorossi hanno svolto la prima seduta in vista della partita di giovedì con il Manchester

Redazione

L'arrivo di José Mourinho in queste ore alla Roma ha oscurato tutto il resto, ma la squadra giallorossa deve ancora giocare delle partite importanti e comunque da onorare. Il derby ma non solo, perché domani sera si gioca il ritorno tra Roma e Manchester United dopo il 6-2 dell'andata per gli inglesi. Oggi alle 14.30 Paulo Fonseca parlerà in conferenza stampa, dopo l'allenamento di rifinitura in cui ha ritrovato alcune pedine come Pedro, Villar e Kumbulla. Per Diawara, invece, c'è da registrare un riacutizzarsi del fastidio al pube: il guineano era atteso in conferenza accanto a Fonseca, ma al suo posto ci sarà Ibanez.

NicolòZaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro in gruppo la prossima settimana

Riccardo Calafiori: infortunio all'adduttore della coscia destra, monitorato giorno per giorno Leonardo Spinazzola: lesione al flessore sinistro, out due o tre settimane

Jordan Veretout: lesione flessore destro, out due o tre settimane

Pau Lopez: lussazione spalla sinistra, stagione finita

Carles Perez: affaticamento al flessore destro, out per il Manchester

Amadou Diawara: riacutizzarsi del fastidio al pube, verso il forfait per il Manchester

Stephan El Shaarawy: ricaduta della lesione al flessore, out per il Manchester

CRONACA ALLENAMENTO - Nell'ultima seduta si sono allenati in gruppo Pedro, Bruno Peres, Villar e Kumbulla. Col resto dei compagni si stava allenando anche Amadou Diawara, che però ha avvertito il riacutizzarsi del fastidio al pube e non sarà presente neanche in conferenza stampa (al suo posto Ibanez). Lavoro individuale invece per Carles Perez, allenamento personalizzato in palestra per Calafiori, El Shaarawy, Spinazzola e Veretout. Sarà out ovviamente Pau Lopez, che ha concluso anzitempo la sua stagione per la lussazione alla spalla che lo costringerà a operarsi in questi giorni, probabilmente a Roma.

La probabile formazione di Roma-Manchester United - Fonseca si muove nell'emergenza. Out diversi titolari: torna Mirante in porta, difesa composta da Mancini, Smalling e Ibanez con Kumbulla pronto a subentrare. A centrocampo possibile chance per Villar visto il nuovo infortunio di Diawara, e Cristante mentre a sinistra alternative all'osso, legate al recupero di Bruno Peres: in caso di forfait pronto Santon. In avanti Pellegrini con Mkhitaryan dietro a Dzeko.

Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko