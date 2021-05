Mourinho alla Roma, Di Canio non la prende bene: l’audio scatena i tifosi

Per l'ex laziale il tecnico portoghese è una scelta del tutto sbagliata. La sua disamina ha scatenato la reazione dei tifosi giallorossi

José Mourinho è un allenatore finito: a pensarlo è Paolo Di Canio. In queste ore nella capitale è un continuo di euforia ed entusiasmo per l'arrivo di Mourinho. Tutti irrimediabilmente d'accordo sulla portata incredibile del colpo giallorosso, che ha avuto risonanza mondiale. Tutti, tranne Paolo Di Canio, ex giocatore di Lazio, Milan, Napoli e Juventus, ex allenatore, ora opinionista e commentatore. In queste ore sta circolando in rete un audio in cui si riconosce distintamente la sua voce, in cui sostanzialmente stronca il colpo Mourinho. Lo Special One, secondo Di Canio, è un allenatore finito, reduce da un esonero dopo l'altro nei suoi ultimi cinque anni di Premier, definiti disastrosi. Per l'ex attaccante della Lazio il portoghese è addirittura il peggio del peggio, soprattutto per una società come quella giallorossa che deve ricostruire. Un manager che ha cercato subito di tornare in panchina, in un club che gli garantisse comunque un ingaggio importante. Secondo Di Canio, Mourinho - definito addirittura anticalcio, cacciato per questioni caratteriali e anche per gli scarsi risultati - farà divertire più in conferenza stampa che sul campo. E ovviamente i tifosi della Roma non hanno gradito questo commento: "Ha rosicato, ci vediamo al prossimo derby". In tanti gli danno 'appuntamento' agli scontri diretti con la Lazio, che in qualche modo potranno essere la 'resa dei conti'. E c'è chi ricorda anche la sua opinione su Lukaku, definito "moscio" prima che in Serie A il belga facesse fuoco e fiamme portando l'Inter a vincere lo scudetto. Se il buongiorno si vede da mattino…