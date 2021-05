Mourinho alla Roma, Sabatini: “Colpo geniale, regala una speranza ai tifosi”

"La mia prima reazione è stata non troppo positiva, mi è venuto in mente l’“Oppio dei Popoli” di Karl Marx. Ma serviva alla Roma e serviva una scelta comunicata così dalla società"

Redazione

Il direttore dell'area sportiva del Bologna Walter Sabatini, in passato direttore sportivo della Roma, ha commentato l'arrivo in giallorosso di Mourinho. Questa la sua analisi:

SABATINI A SKY

La realtà di Roma assorbe se non la si tiene a distanza? E’ una città ricca di sentimenti e grandi esternazioni, che era frustrata e delusa. Lo “schiaffo” arrivato dalla società è stato preso con entusiasmo. La mia prima reazione è stata non troppo positiva, mi è venuto in mente l’“Oppio dei Popoli” di Karl Marx. E’ vero però che l’arrivo di Mourinho è importantissimo, è un terremoto, serviva alla Roma e serviva una scelta comunicata così dalla società. Dico solo cose positive, Roma è una piazza difficile ma lui non ha paura: è abituato a piazze difficili.

L’entusiasmo per l’arrivo di Mourinho ricorda quello dell’acquisto di Dzeko Il colpo è geniale, non ci sono dubbi. Non credo ci sia un solo tifoso romanista deluso per questa scelta. Mourinho ha vinto tanto, i tifosi della Roma hanno bisogno di vittorie: chi meglio di lui per dare una speranza? Smettiamola di parlare di sogni, spero che questa speranza sia trasformata in un risultato.

Meglio un grande allenatore o un grande giocatore? La verità sta nel mezzo, l’allenatore è il conduttore delle vicende sportive di una squadra ma i risultati li fanno i calciatori. E’ un ragionamento pigro e piuttosto banale. Non posso scegliere a meno che un allenatore nella mia immaginazione non siano particolarmente incisivi: preferisco però sempre veder deambulare i calciatori in campo.

Mourinho ripartirà da Dzeko? Credo che qualsiasi allenatore ripartirebbe da Dzeko, è un calciatore moderno che fa salire la squadra. Ha la stoccata finale, ha centimetri ed è generoso. Credo che Mourinho se lo terrà stretto, sarebbe ridicolo perderlo e cercare un altro centravanti.

Che consiglio daresti a Mourinho? Non ho maturato l’arroganza di dargli consigli, io non ho vinto niente in carriera. Dico solo che deve amare profondamente Roma, la squadra e tutte le sue contraddizioni.