Il Mourinho privato: dalla sua famiglia alla prossima casa a Roma

Lo Special One vorrebbe un grande appartamento in centro. Con lui la moglie, sempre defilata, e i figli: la 25enne Matilde ha creato un marchio di gioielli, il 21enne “Zuca” vuole seguire le orme del padre

José Mourinho sarà il tecnico della Roma a partire dalla prossima stagione. Il tecnico portoghese da qualche giorno ha iniziato a progettare la sua vita nella capitale: allo Special One piacerebbe abitare in un grande appartamento del centro, tuttavia la decisione definitiva non è stata ancora presa, dal momento che l'allenatore dovrà prendere contatto con la realtà romana. Di certo in Italia sarà accompagnato dalla sua famiglia: i figli continueranno a dividersi tra Londra e il Portogallo, scrive Chiara Zucchelli su "Gazzetta.it", ma saranno spesso a Roma. Matilde, 25 anni il prossimo novembre, ieri ha pubblicato una foto dell’interno del Colosseo, mettendo anche qualche cuore social a chi esultava sul suo profilo per l’arrivo del papà. La ragazza è un’imprenditrice con le idee molto chiare: laureata con un master al Condé Nast College of Fashion & Design ad agosto, un anno fa ha creato il suo marchio di gioielli “Matilde Sustainable Jewellery”, società con sede a Londra. L'altro figlio, José junior, ma per tutti “Zuca” (21 anni), dopo aver giocato a calcio a livello giovanile come portiere ora sogna di diventare allenatore come il padre. “In lui rivedo me stesso”, ha detto Mou più di qualche volta.