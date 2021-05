Calciomercato Roma, sondaggio per Matic: ha lavorato con Mourinho

Il centrocampista serbo è stato allenato dallo Special One durante le esperienze con Chelsea e Manchester United

Roma su Nemanja Matic. Il club giallorosso, come riporta Sportitalia, ha fatto un sondaggio sul centrocampista serbo del Manchester United, fedelissimo di José Mourinho. Il mediano ha lavorato con lui al Chelsea e con i Red Devils: fu proprio lo Special One a volerlo con lo United dopo l'esperienza comune con i Blues, strappandolo ad Antonio Conte per quasi 45 milioni. Matic, classe 1988, ha il contratto in scadenza nel 2023: in questa stagione ha disputato 31 partite totali, compresa quella con la Roma, contro cui è sceso in campo negli ultimi 7 minuti.