Roma, Mourinho tenta il colpo Isco: trattativa aperta col Real Madrid

Mourinho ancora non è arrivato nella Capitale ma già si comincia a fantasticare sul prossimo mercato della Roma. Da un allenatore carismatico come è il portoghese, è inevitabile che ci si aspetti una squadra all'altezza. E infatti il primo colpo potrebbe sorprendere i tifosi giallorossi. Come scrive Diariogol, lo Special One avrà a disposizione 50 milioni per il mercato e pare che 30 di questi li userà per portare nella Capitale Isco del Real Madrid. Ma non sarà un'impresa facile, non solo per l'ingente costo del cartellino, ma anche perché su di lui c'è l'ombra di Monchi che lo vorrebbe portare al suo Siviglia. Gli andalusi avrebbero già il sì del calciatore, a cui piacerebbe riabbracciare Julen Lopetegui. I biancorossi però potrebbero offrire 15 milioni al Real Madrid, per questo Florentino Perez avrebbe deciso di incontrare la Roma alla ricerca di una proposta superiore.