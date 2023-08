Doppietta Roma: Paredes e Sanches domani a Ciampino. Attesa Zapata-Marcos Leonardo

Alle 12 i due centrocampisti dal PSG sbarcheranno a Ciampino. Accordo con l'Atalanta per il colombiano, ma non è finita mentre la Pimenta parte per il Brasile per sbloccare la situazione del classe 2003. Addio gelido tra Matic e la Roma

In uscita, invece, Keramitsis può andare al Catanzaro neopromosso in Serie B: si tratta sulla formula. Una iniezione ulteriore di liquidità, oltre dalla percentuale di Under al Fenerbahce, potrebbe arrivare a Trigoria anche da quella relativa al trasferimento di Zaniolo all'Aston Villa, che appare sempre più vicino. Dall'Arabia Saudita ha poi parlato Roger Ibanez, che ha spiegato la scelta di sposare l'Al Ahli: "Non è solo una questione di soldi. Qui c'è una grande atmosfera, un bel clima e questo diventerà un grande campionato. Ringrazio comunque sia Mourinho che la Roma". Il brasiliano lascia la sinistra difensiva a Evan Ndicka e Marash Kumbulla, che però è ancora ai box per l'infortunio al crociato:"Si trova benissimo in giallorosso e si sente parte integrante del progetto", dice l'agente dell'albanese. Infine, l'avversario della squadra di Mourinho in CoppaItaliauscirà dalla sfida tra Cittadella e Cremonese, vittoriosa stasera sul Crotone.Luciano Spalletti è sempre più vicino a diventare il nuovo ct della Nazionale: possibile annuncio il 16 agosto.