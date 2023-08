Roma-Zapata, c’è l’ok dell’Atalanta: obbligo di riscatto al 50% delle presenze

Dopo l'accordo tra società si attende il via libera del giocatore. Il centravanti vorrebbe avere la certezza di restare in giallorosso al termine del prestito

Duvan Zapata è il profilo principale individuato da Pinto come sostituto dell'infortunato Abraham. Negli ultimi giorni la trattativa sta andando avanti e secondo quanto riportato da SkySport la Roma è arrivata ad un accordo con l'Atalanta per chiudere l'operazione. Si tratterebbe di un prestito con obbligo di riscatto al 50% delle presenze. Il club nerazzurro avrebbe già dato l'ok ma ora si attende il "sì" del giocatore. Il centravanti colombiano aveva già trovato l'intesa con la Roma per un contratto di 3 anni da 2,7 milioni a stagione più bonus, ma vorrebbe avere la certezza di una permanenza in giallorosso, una condizione non assicurata dall'accordo pattuito quest'oggi con l'Atalanta. Le prossime ore saranno fondamentali per stabilire quale sarà il futuro dell'attaccante.