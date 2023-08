Mercato LIVE Roma: trattativa aperta per Zapata. In difesa piacciono Demiral e Solet

Sono ore caldissime per Tiago Pinto che continua a lavorare su più fronti per rinforzare la rosa di Mourinho. Oltre all'operazione per l'attaccante e gli arrivi vicini di Sanches e Paredes, si monitora anche la situazione per il post Ibanez

Redazione

Si entra in una settimana che potrebbe essere decisiva per le sorti del mercato della Roma. Domenica inizia ufficialmente la stagione con l'impegno contro la Salernitana, ma sono ancora molti le incognite nella rosa di Mourinho. Se a centrocampo Paredes e Renato Sanches sembrano ad un passo, l'operazione Duvan Zapata viaggia con qualche intoppo. Qualcosa si muove anche per il reparto difensivo, dove si monitorano Demiral e Solet.

LIVE — Ore 9:30 - Nella serata di ieri è andato in scena un incontro tra Duvan Zapata e i suoi agenti. In quel di Londra, si sarà sicuramente parlato anche della trattativa che lo vede vicino alla Roma. Il giocatore chiede certezze sulla titolarità

Ore 9:25 - Riguardo la vicenda legata a Marcos Leonardo ad accendere ancora di più gli animi è il direttore generale del Santos, Alexandre Gallo che ha spiegato come se il giocatore continuerà a non allenarsi, la società sarà costretta a intervenire duramente per vie legali.

Ore 8:00 - Oltre a Duvan Zapata, la Roma non smette di monitorare la situazione legata a Marcos Leonardo. Il Santos stia provando a trattare lo svincolato Morelos e questo potrebbe essere un indizio su un possibile addio dell'attaccante brasiliano tanto voluto dai giallorossi.

Ore 7:40 - Dopo l'addio ad Ibanez sono due le alternative che potrebbero fare al caso della Roma in difesa: Demiral dell'Atalanta e Solet del Salisburgo. Tiago Pinto sta lavorando per sondare il terreno e capire quale delle due operazioni sia quella più facilmente ed economicamente percorribile.