Mercato Roma, Arnautovic va all’Inter: trovato l’accordo con il club nerazzurro

L'attaccante era nel mirino dei giallorossi per sistemare il reparto offensivo. Andrà a Milano per 10 milioni bonus inclusi

Tra i vari nomi nella lista di Pinto per sistemare l'attacco della Roma c'era anche quello di Arnautovic. L'attaccante nelle ultime ore era stato fortemente accostato all'Inter con il quale il giocatore aveva già trovato l'intesa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è arrivato anche l'accordo tra club. L'austriaco si trasferirà a Milano per 10 milioni di euro bonus inclusi. Le visite mediche sono previste in settimana e il giocatore poi sarà pronto a vestire la maglia nerazzurra. I giallorossi avevano indebolito i contatti con il Bologna per il giocatore anche a causa delle alte richieste del club, accontentato invece dall'offerta dell'Inter. Gli obiettivi di Pinto ora sono altri: in primis Zapata dell'Atalanta e poi si punta a lavorare sulla complessa trattativa con il Santos per portare Marcos Leonardo nella Capitale.