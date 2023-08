Dybala e Morata, una grande amicizia: la Joya fa visita alla figlia dello spagnolo

Le strade di Dybala e Morata stavano per ricongiungersi dopo l'interesse della Roma per l'attaccante spagnolo. Una riunione che alla fine, dopo un lungo tira e molla, non si è verificata, ma solo sul campo. Infatti tra i due è sempre rimasta una profonda amicizia anche fuori dallo spogliatoio (condiviso ai tempi della Juve). Il loro legame è talmente forte che l'argentino e la sua compagna, Oriana, sono padrino e madrina della figlia dell'attaccante spagnolo. In questi giorni di pausa prima dell'inizio del campionato, Dybala e fidanzata hanno deciso di fare visita a Morata e la moglie per salutare anche la figlia; Oriana ha infatti condiviso sulle storie di Instagram alcune foto della bambina insieme anche alla Joya, con cui gioca sorridente. Morata, fortemente voluto da Mourinho, quasi sicuramente rimarrà all'Atletico Madrid. Ma chissà che un giorno le strade dei due amici non possano rincontrarsi, magari proprio nella Capitale.