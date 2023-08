Agente Kumbulla: “Si sente parte integrante del progetto Roma. È ancora più convinto”

Il procuratore del difensore albanese: "In giallorosso si trova benissimo, lo vedo ancora più determinato e concentrato. Ci sono tutte le condizioni per cominciare benissimo"

Dopo l'arrivo di Ndicka e la cessione di Ibanez, la Roma potrebbe ancora mettere a segno un colpo in difesa. Decisiva l'assenza di Marash Kumbulla, che sarà ai box ancora per qualche mese: "Inizia la quarta stagione in giallorosso, alla Roma si trova benissimo con tutti, dai compagni alla società fino all’allenatore. Si sente parte integrante del progetto, ci sono tutte le condizioni per cominciare benissimo", le parole dell'agente dell'albanese Gianni Vitali a 'Radio Sportiva'.