Roma, Paredes si avvicina: l’argentino è atteso a Trigoria nelle prossime ore

L'ex giallorosso sta per fare ritorno nella Capitale. Entro dopodomani sono previste le visite mediche. Ore di attesa anche per Renato Sanches

La trattativa per riportare Paredes nella Capitale sta per chiudersi positivamente. Mentre si aspetta la firma e l'ufficialità, secondo Gazzetta.it, l'argentino potrebbe arrivare a Trigoria già nelle prossime ore o al massimo entro un paio di giorni per svolgere le visite mediche. L'ex giallorosso farà ritorno a Roma con un contratto fino al 2025: il club è pronto anche a pagare 4-5 milioni (dilazionati) al Psg per il giocatore. Insieme a lui si attende anche l'ufficialità di Renato Sanches che potrebbe arrivare molto presto nella Capitale con un accordo per un prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro più bonus che diventa obbligo se il giocatore giocherà 30 partite in questa stagione.