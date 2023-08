Primavera, Keramitsis verso il Catanzaro: si attende il via libera della Roma

Un altro giovane della Roma potrebbe essere presto ceduto: si tratta di Keramitsis. Il classe 2004 è fortemente corteggiato dal Catanzaro. Secondo quanto riportato da SkySport, la squadra neopromossa in Serie B starebbe spingendo per ottenere il giocatore. La trattativa non è molto semplice: il club calabrese starebbe trattando per trovare la formula adatta per un prestito ma ancora manca l'ok del club giallorosso. Il centrale difensivo classe 2004 si è distinto nell'ultima stagione soprattutto per aver preso parte alla vittoria della Coppa Italia della Roma Primavera di cui è protagonista per aver siglato il gol della vittoria contro la Fiorentina.