Duvan Zapata, incontro con gli agenti a Londra: sul piatto c’è l’ipotesi Roma

Sono ore calde per il mercato della Roma, soprattutto per quanto riguarda il fronte attaccante. Il bersaglio, dopo tanti nomi sfumati, è finito su Duvan Zapata dell'Atalanta. Una trattativa non semplice visto la richiesta dell'Atalanta di 3 milioni + 7 per l'obbligo di riscatto e le pretese del centravanti colombiano che vuole certezze sulla sua titolarità. Nella serata di ieri, in quel di Londra, il giocatore è andato a cena con i suoi agenti, insieme anche al calciatore Davinson Sanchez del Tottenham. La foto è stata postata direttamente sulle stories Instagram ed è inevitabile pensare si sia parlato anche di un possibile futuro alla Roma. Mourinho ha disperatamente bisogno di un nuovo volto nel reparto offensivo e Tiago Pinto, in questa settimana, proverà a spingere sull'acceleratore per accontentare lo Special One, pressando la Dea e lo stesso Zapata.