Gallo (Dg Santos): “Se Marcos Leonardo non torna ad allenarsi sarà multato”

La telenovela che porta Marcos Leonardo verso la Roma continua imperterrita. Il giocatore ha manifestato tutta la propria voglia di lasciare il Brasile e fare il suo approdo nella Capitale. Il problema resta il freno posto dal Santos. Anche il direttore generale del club brasiliano, Alexandre Gallo, in un'intervista rilasciata a UOL Esporte, ha provato a chiarire la situazione: "Abbiamo parlato con Marcos Leonardo e con il suo entourage e contiamo che da oggi lui torni ad allenarsi con il resto della squadra. Se non succede prenderemo le nostre precauzioni, abbiamo un ufficio legale competente. Ma non vogliamo arrivare a questo. Abbiamo deciso che i valori di mercato non soddisfano il nostro presidente. Marcos Leonardo deve essere pronto e disponibile ad aiutarci anche perché è un grande giocatore, un talento, un ragazzo che ha fatto solo cose buone. Ho parlato molto con lui e gli ho detto che negli ultimi anni il Santos non ha mai venduto i suoi protagonisti. Lui oggi è un grande giocatore, un nazionale. Non vogliamo alcun litigio con lui, lo aspettiamo in campo il prima possibile".