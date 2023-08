Dybala saluta Matic: “Top player e una persona anche migliore. Ti auguro il meglio”

Se il sentimento comunque in questi giorni a Roma nei confronti di Matic non è decisamente positivo, c'è chi come Paulo Dybala mantiene un grande senso di riconoscenza e amicizia. L'argentino, protagonista di tanti siparietti social con il serbo, ha salutato l'amico e ormai ex compagno - arrivato a Rennes - con una story su Instagram: "Grazie. Sei un top player, ma una persona anche migliore. Auguro il meglio a te e alla tua famiglia". I due hanno condiviso il loro primo anno a Trigoria, chiuso con la delusione di Budapest in cui proprio Matic ha consolato Dybala. Ora le loro strade si separano.