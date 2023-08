Matic, il dt del Rennes rivela: “Parliamo con lui da più di un mese”

Nemanja Matic è un nuovo giocatore del Rennes. Il serbo lascia la Roma dopo un anno con una trattativa che si è conclusa in pochi giorni dopo le indiscrezioni iniziali. Anche se il dt dei francesi Florian Maurice - al sito ufficiale del club - rivela che i colloqui vanno avanti da diverse settimane: "Sono molto soddisfatto di dare il benvenuto a Nemanja nella nostra squadra. Questo è il profilo che stavamo cercando per supportare la squadra nei suoi progressi. Ha giocato nei più grandi club europei e la sua esperienza è incredibile. È un centrocampista completo, intelligente, con una forte cultura tattica e capace di padroneggiare i tempi e il ritmo di una partita. E sarà importante anche nel gioco aereo. Come Steve Mandanda,è una persona umile ma ambiziosa che parlerà bene ai nostri giovani giocatori. Parliamo con lui da più di un mese e conosce il club grazie alla sua visibilità sulla scena europea e alla sua prestazione in Ligue 1 nell'ultima stagione".