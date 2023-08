Matic, il retroscena di mercato prima del Rennes: anche il Psg ci ha provato

La Roma ha dovuto separarsi all'improvviso da Nemanja Matić. Il centrocampista serbo, ceduto per 3 milioni, ha deciso di lasciare la Capitale e sposare il progetto del Rennes. Già nella giornata di ieri il giocatore è atterrato in Francia ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura. Come svelato da FootMercato, nella vicenda ci sarebbe anche un particolare retroscena di mercato. Infatti, anche il Psg ha provato ad inserirsi nella trattativa, ma ha dovuto subito abbandonare l'idea perché Matić aveva già dato la sua parola al Rennes. Dopo alcuni contatti avviati con un intermediario nel tentativo di sondare il terreno e capire se fosse possibile far cambiare scelta al serbo, il Psg ha abbandonato quest'ipotesi.