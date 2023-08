Mercato, Roma-Marcos Leonardo: intermediario in Brasile per sbloccare la trattativa

Mentre si aspettano novità dal fronte Zapata, la Roma non lascia la pista Marcos Leonardo. Il giocatore sta continuando a non allenarsi con la squadra, che ieri ha subito una sconfitta (4-0) contro il Fortaleza. La situazione del Santos è molto grave ma la volontà del giocatore non sembra quella di tornare a far parte della rosa. Secondo quanto riportato da SkySport, l'intermediaria Rafaela Pimenta è partita per il Brasile per cercare di sbloccare la trattativa. È possibile che il club brasiliano aumenti la richiesta per cedere l'attaccante. La Roma resta comunque con forza sul classe 2003 e cercherà di fare il possibile per portarlo nella Capitale.