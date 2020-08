Addio Pallotta, la Roma è di Friedkin: “Saremo al fianco dei tifosi”. Pedro domani a Villa Stuart

Per la Roma comincia ufficialmente l’era Friedkin. Dopo il closing negli uffici della DLA Piper in via dei Due Macelli 66, il comunicato che sancisce il Friedkin Group come nuovo proprietario della Roma è arrivato alle 18.00. Acquisizione ad opera della Romulus and Remus Investments LLC, società designata dal gruppo statunitense con sede nel Delaware, per un corrispettivo di 591 milioni di euro. “Progetto a lungo termine, saremo molto presenti a Roma”, ha dichiarato il 25esimo presidente della Roma, Dan Friedkin, che nella nota ufficiale ha voluto ringraziare anche James Pallotta. Tramonta così l’imprenditore di Boston, arrivato ai saluti finali di un’esperienza mai digerita dal tifo giallorosso: “Auguro al Friedkin Group tanta fortuna e che possa trasformare la Roma in un club realmente internazionale”. Confermato, invece, Guido Fienga, che resterà al centro del progetto giallorosso. L’AD ha dichiarato di essere “profondamente onorato dell’incarico e di iniziare a realizzare il piano industriale che, nel primo anno, metterà le basi per ottenere risultati forti e sostenibili dentro e fuori dal campo”. Ad augurare il benvenuto a Dan Friedkin è arrivata anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi (“Benvenuto Friedkin, la Roma è un patrimonio importante per i tifosi e per tutta la città”), e Aurelio De Laurentiis (“Caro Friedkin, benvenuto nel calcio italiano”).

Calciomercato Roma, Pedro è a Roma. Juan Jesus ad un passo dal Cagliari

Già da mercoledì si inizierà a programmare il calciomercato, con Fienga che volerà a Londra per un incontro con Ryan Friedkin: all’ordine del giorno la prossima sessione di trattative, sia in entrata che in uscita. Il primo colpo è già arrivato: Pedro è sbarcato oggi a Ciampino per cominciare la sua nuova esperienza in giallorosso. L’esterno spagnolo sosterrà domani i primi controlli, mentre per le consuete visite mediche ci sarà da aspettare la prossima settimana. Oggi si è già potuto ambientare nel nuovo clima, scattando un paio di selfie con i tifosi.

Sembra tutto pronto poi per Juan Jesus al Cagliari: i sardi stanno ultimando la loro offerta e il brasiliano, a meno di clamorosi ribaltoni, proseguirà la sua carriera insieme ad Eusebio Di Francesco. Intreccio di mercato con la Lazio: da David Silva non arriva l’ok ai biancocelesti e la Roma potrebbe inserirsi nella trattativa. Proprio il giocatore (svincolato dal Manchester City) ha speso due parole per Edin Dzeko, suo ex compagno di squadra: “Lui è un giocatore magnifico, bello giocare con lui”.

Nel frattempo Florenzi è tornato a Roma, dove si allenerà da mercoledì a Trigoria con i giocatori che hanno concluso i rispettivi prestiti. Il profilo dell’ex capitano giallorosso continua a piacere all’Atalanta, che con i probabili addii di Castagne e Hateboer potrebbe sferrare la zampata vincente. Su di lui anche l’Everton. Sempre in difesa, Federico Fazio rimane l’oggetto del desiderio del Villarreal di Unai Emery, con la Roma che risparmierebbe su un ingaggio pesante (circa 2,5 milioni) grazie alla chiusura dell’operazione. C’è poi il discorso Smalling ancora da risolvere: il Manchester United potrebbe rendersi conto della cifra esagerata chiesta per il centrale inglese (20 milioni più 5 di bonus) e scendere ad un compromesso con i giallorossi, identificabile in un altro prestito, con obbligo di riscatto, fissato per il 2021. Attenzione però al Newcastle e all’Inter.

Per la cessione di Karsdorp si valuta il mercato inglese, mentre Santon è stato chiesto in prestito dal Besiktas (opzione che non convince il giocatore). Il Fenerbahce rimane interessato a Perotti: la Roma potrebbe incassare 2 milioni dalla sua cessione e risparmiarne 3 sull’ingaggio. Per rimanere in tema Turchia, infine, si pensa ad uno scambio Under–Maksimovic: il Napoli non è disposto a pagare tutti e trenta i milioni per il cartellino del giocatore giallorosso, inserendo la contropartita tecnica e un conguaglio di una decina di milioni. Capitolo portieri: Sirigu ha dato l’ok al trasferimento con la Roma, ma prima bisogna trovare un club disposto a mettere 20 milioni per Pau Lopez.