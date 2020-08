Roma, tutto pronto per Juan Jesus al Cagliari: si attende il passaggio di proprietà

Questione di giorni per Juan Jesus al Cagliari. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’ultimo step che rimane per completare la cessione del centrale è il passaggio di proprietà: una volta che Dan Friedkin verrà ufficializzato come 25esimo presidente della Roma, allora il brasiliano sarà pronto per continuare la sua carriera in Sardegna, con il Cagliari che sta ultimando le condizioni per il suo acquisto. Decisiva la volontà di Eusebio Di Francesco, ex allenatore di Juan Jesus ai tempi della Roma, che lo ha voluto per la sua squadra della prossima stagione. Per quanto riguarda invece l’annuncio del passaggio di proprietà, si attende la chiusura della Borsa: l’ufficialità arriverà dopo le 18.